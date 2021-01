Arresto Navalny, la solidarietà arriva anche da Avellino Manifestazione in PIazza Libertà

In concomitanza con le manifestazioni annunciate in Russia, nella giornata di domenica 31 gennaio Più Europa ha organizzato in numerose città italiane dei presidi per manifestare a difesa della libertà di Alexey Navalny, della giustizia e della Russia democratica.

Anche ad Avellino, nel pieno rispetto delle norme anti covid, alcuni attivisti - in rappresentanza di tutto il gruppo irpino di Più Europa - hanno espresso la loro vicinanza e solidarietà all’opposizione russa che, nonostante la repressione di Putin, continua a far sentire la sua voce.

La scelta del luogo è stata altamente simbolica: il monumento "Le ali della libertà", collocato nella principale piazza cittadina.