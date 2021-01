Covid, contagio alla Alighieri di Valle: classe in isolamento Il virus, la situazione nelle scuole di Avellino

Ancora contagi nelle scuole di Avellino. Nuovo caso di positività al Covid in una classe del capoluogo. Si tratta di un contagio da Covid accertato alla secondaria di Primo Grado della Perna-Alighieri, sede di Valle. La classe e docenti interessati sono stati messi in quarantena, come da procedura attivata dall'Asl. Gli ambienti scolastici sono stati sanificati e per gli alunni in isolamento da domani ci saranno lezioni a distanza. Sul portale della scuola è stato pubblicato il seguente avviso:

"Si comunica che una classe della Scuola Secondaria di I Grado (plesso di Valle), risulta essere, su disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Avellino, in quarantena. Così come previsto dalla normativa vigente, sarà attivata dal 01/02/2021 la Didattica a Distanza (DAD) per la classe interessata.

Si informa l'utenza che non vi sono ulteriori disposizioni da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Avellino e del Comune di Avellino per nessuna altra classe dell'Istituto."

Solo poche ore prima un altro caso di positività al covid ad Avellino capoluogo era stato accertato in una classe dell'infanzia del Regina -Margherita. Ieri c'era stata la comunicazione di un caso contagio da coronavirus per un alunno alla scuola media Cocchia. Venerdi due alunni positivi erano stati individuati in una prima elementare di via Roma e una prima media della Solimena.