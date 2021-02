San Tommaso, un falò per non dimenticare Debora Ieri il tradizionale focarone di San Ciro è stato dedicato alla 17enne morta in un incidente

Un falò a Rione San Tommaso ad Avellino per non dimenticare Debora Prisco, la 17enne morta la scorsa settimana in un tragico incidente stradale in città. Ieri sera nel popoloso rione della periferia sud del capoluogo si è rinnovata la tradizione del focarone in onore di San Ciro, che quest'anno è stata dedicata alla giovanissima morta così tragicamente. Debora viaggiava, lato passeggero, a bordo di una Smart guidata da sua sorella Annabella quando si è verificato il tragico sinistro. I funerali di Debora, studentessa del liceo Mancini si sono tenuti venerdì al Duomo. Ieri a Rione San Tommaso i ragazzi del quartiere hanno voluto dedicare alla ragazza l'accensione della torre di fascine di legna che rinnova ogni anno la fede e devozione in onore di San Ciro. Nel rispetto della normativa anti contagio i ragazzi hanno incendiato il focarone davanti al quale era stato sistemato uno striscione in memoria di Debora. Commozione e silenzio hanno scandito quella che tradizionalmente è la festa del quartiere, segnato così tragicamente da un incidente mortale. Dalle finestre e balconi del rione le famiglie hanno pregato per Debora e la sua famiglia, in una atmosfera di composto silenzio. Intanto proseguono le indagini per accertare ogni particolare del sinistro.