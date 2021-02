Covid, al Moscati 6 pazienti in Terapia Intensiva Complessivamente ricoverati 41 degenti positivi

Al Covid Hospital del “Moscati” risultano ricoverati 41 pazienti, 6 dei quali in terapia intensiva. Negli ultimi giorni si è registrata una tregua sul fronte dei decessi ma contestualmente i contagi sono in lieve aumento. Nelle ultime 24 ore su 868 tamponi proccesati sono emersi 44 positivi. Sempre più classi in isolamento ad Avellino e in diversi comuni della provincia. Il virus avanza minaccioso nelle scuole d'irpinia. Gli ultimi casi al Palazzotto, alla Dante Alighieri e a Monteforte Irpino dove è stato prolungato al 7 febbraio lo stop alle lezioni in presenza alla primaria “Montessori” di Alvanella dal sindaco Costantino Giordano per un’altra positività di un allievo del plesso. E intanto si contano altri 9 casi a Montoro. A comunicarlo il sindaco Girolamo Giaquinto