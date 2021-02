"Festa ci ascolti. Sulla Dogana serve maggiore trasparenza" L'ordine degli Architetti: "Le archistar non servono, il sindaco proceda con concorsi"

Un buco nero nel cuore della città. Un recupero mai avviato e, anzi, infarcito di polemiche. Parliamo della Dogana di Piazza Amendola lasciata morire da anni nel degrado.

Mentre l’amministrazione comunale batte i primi colpi per avviare il restyling. Due dei tre tecnici del gruppo di progettazione di Palazzo di Città, si sono dimessi.

Ma le procedure iniziate da Festa non convincono affatto gli addetti ai lavori. Il presidente degli architetti irpini Erminio Petecca ci va giù duro. “Ci sentiamo offesi dal sindaco ci ha esclusi e non ha preso minimamente in considerazione le nostre proposte, a cominciare da quella di un concorso.

Tutte le grandi archistar - prosegue - hanno cominciato così altrimenti avrebbero fatto molta fatica a farsi conoscere. Inoltre il concorso è garanzia di maggiore trasparenza, le procedure ristrette senza bando sono armi pericolose che possono ritorcersi contro l'amministrazione, rallentando le procedure perchè ovviamente possono piovere ricorsi. Festa si ravveda e viri sui concorsi di progettazione”.