"Vaccini over 80 a Campo Coni. Apriamo Piazza Castello" Festa: "Per l'agorà è arrivato il dissequestro dell'area. A breve la bretella"

Scuole, cantieri e vaccini al centro della consueta diretta facebook del lunedi del sindaco Gianluca Festa. Nel pomeriggio ho incontrato la direttrice ASL Maria Morgante – ha esordito il primo cittadino - e posso anticipare che entro la fine di febbraio ad Avellino partirà la campagna vaccinale sugli over 80. All'Asl ho proposto di utilizzare la tendostruttura del Campo Coni. Mi sembra la soluzione logistica più adeguata. Nei prossimi giorni effettueremo un sopralluogo con i tecnici".

Capitolo Piazza Castello: “Proprio oggi è arrivato il dissequestro dell'area e tra qualche settimana potremo aprire la bretella di collegamento e il parcheggio davanti la farmacia, dopo quasi 9 anni".

Infine la vicenda scuole. “Per il 70% sono frequentate da studenti che provengono da fuori città. Aprendole esporrei la nostra comunità a rischio di eventuale contagio. Nel week-end farò altre valutazioni, ma senza garanzie certe per ora non posso riconsentire la didattica in presenza per questo tipo di istituti”.