"Riapre la piazza ed era ora. Adesso valorizziamo i ruderi" Le reazioni dei commercianti della zona del Castello dopo il dissequestro dell'area

Piazza Castello inizia a svelarsi di nuovo alla città. Il Comune di Avellino, dopo quasi 9 anni di empasse, ha incassato il dissequestro dell'area. Nei prossimi giorni – ha annunciato il sindaco Festa - provvederemo all’apertura della parte antistante la banca e la farmacia. Nel giro di qualche settimana, potremo inaugurare la bretella di collegamento, ormai completata. Dai commercianti di via Circumvallazione, corso Umberto I e via Tedesco un coro unanime di soddisfazione e liberazione. “Era ora, più che una ripartenza parliamo di una vera rinascita – ci dice Lucio – E speriamo che questa riapertura si porti via anche questa maledetta pandemia. Per Antonio “ora arriva il momento di valorizzare anche il sito storico e ridare un pò di movimento alla zona”. Qualcuno si era affidato con le preghiere a Padre Pio, qualcun altro ha saputo resistere in tutti questi anni sfidare la crisi e lasciare il proprio negozio aperto. “Ora ci meritiamo questo premio e speriamo di vedere non solo avellinesi ma anche tanti turisti"