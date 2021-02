Covid, 31 contagi. Frangipane, solo 2 casi in rianimazione I dati dell'Asl: calano i positivi

Calano i contagi da coronavirus in Irpinia. Trentuno i casi di infezione accertati su 484 tamponi processati. Intanto questa mattina due pazienti, ricoverati in Terapia Intensiva presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, hanno lasciato la Rianimazione; un paziente di 80 anni di Gesualdo (negativizzato) è stato trasferito alla Don Gnocchi presso il P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi, un altro paziente, un 57enne di Sturno, è stato trasferito in Area Covid presso il P.O. di Ariano Irpino.

Sullo sfondo i nuovi casi di covid. ecco la mappa del contagio comune per comune:

- 3, residenti nel comune di Avella;

- 2, residenti nel comune di Baiano;

- 5, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico;

- 4, residenti nel comune di Gesualdo;

- 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montoro;

- 4, residenti nel comune di Morra De Sanctis;

- 2, residenti nel comune di Pago Vallo lauro;

- 1, residente nel comune di San Sossio Baronia;

- 2, residenti nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

- 2, residenti nel comune di Solofra;

- 3, residenti nel comune di Vallata.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.