Rsa, tra una settimana i vaccini. "Un'attesa che pesa" Il direttore sanitario del Roseto: "I nostri ospiti soffrono questa situazione di precarietà"

Dovranno aspettare ancora una settimana le case di riposo per iniziare il piano vaccinale per personale sanitario e degenti.

Le scorte di vaccino in Irpinia per ora sono insufficienti. Le dosi di Moderna non bastano a coprire gli ospiti delle residenze per anziani e si è in attesa dei rifornimenti della Pfizer-biontech che non arriveranno prima del 9 febbraio.

“E' un attesa che naturalmente ci costa molto – spiega il direttore sanitario del Roseto Rocco Stanco – perchè essere più tranquilli sul piano dei contagi è qualcosa di importante per una comunità che soffre molto questa situazione di precarietà.

Al Roseto, come nelle altre strutture per anziani, il distacco dai propri cari e l'isolamento viene percepito in maniera ancor più angosciosa. “Per una persona anziana è molto più doloroso per noi che viviamo l'isolamento in famiglia. Ormai è più di un anno che i familiari non si avvicinano ai nostri ospiti nonostante in questa struttura abbiamo adottato tutte le misure di prevenzione e sicurezza possibili. Speriamo davvero che l'immunizzazione arrivi quanto prima".