SuperEnalotto. La fortuna bacia Bagnoli. Vinti 50mila euro Nel Bar Laceno di piazza Capua la vincita. Gioia in paese

La Campania fa registrare un’altra doppietta per migliai di euro vinti al SuperEnalotto. L’estrazione di martedì 2 febbraio ha visto centrare in regione due 5 da 50.253,94 euro ciascuno. Il primo vincitore ha convalidato la giocata a Bagnoli Irpino, provincia di Avellino, presso il bar Laceno in piazza Capua 42-43 mentre il secondo a San Bartolomeo in Galdo (BN), presso l’esercizio Al Capolinea sulla Strada Statale 369. La rincorsa al Jackpot ricomincia con il concorso di giovedì 4 febbraio, dove saranno in palio 101,8 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

Intanto nel piccolo comune irpino è caccia al vincitore. Potrebbe trattarsi anche di uno dei tanti turisti che, in queste lunghe settimane di neve copiosa, hanno raggiunto il piccolo comune altirpino per dirigersi sull'Altopiano del Laceno.