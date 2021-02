Draghi, gli avellinesi cauti: "Temiamo una nuova austerity" Le reazioni dei cittadini per l'ex presidente Bce. incaricato premier

Con la madre farmacista, originaria di Monteverde in Irpinia c'è anche un pezzo di Campania nella vita di Mario Draghi, che ha accettato con riserva l'incarico del presidente Mattarella di formare un governo di alto profilo per uscire dalla crisi politica delle ultime settimane con il fallimento del Conte-ter. 73 anni, figura di grande spessore, ex presidente della Banca Centrale Europea e dal 2005 al 2011 governatore della Banca d'Italia la scelta di Draghi divide però i cittadini avellinesi. La paura di molti, a cominciare dal parere autorevole dell'onorevole Gianfranco Rotondi è che si viva una nuova stagione di austerità, sull'esempio di quello che fu l'Esecutivo di Mario Monti nel 2011. Ma c'è anche chi pensa che sia l'uomo giusto per dare una svolta al paese. “Uomo deciso e competente – pensano i cittadini che abbiamo interpellato sull'argomento - può contribuire a dare di nuovo al paese una credibilità internazionale persa, l'unica persona che può davvero salvare il paese, a meno che le forze poltiche non mettano su la solita "caciara""