Covid, 75 positivi: boom di positivi a Montoro I dati dell'Asl

Coronavirus, contagi in risalita in Irpinia. 75 le nuove persone contagiate e preoccupa l'impennata di contagi ad Avellino dove sono otto le persone risultate infette. Ma le cose non vanno meglio a Montoro dove i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 14.

L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.036 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 75 persone così distribuite comune per comune:

- 4, residenti nel comune di Atripalda;

- 2, residenti nel comune di Avella;

- 8, residenti nel comune di Avellino;

- 3, residenti nel comune di Cervinara;

- 1, residenti nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Contrada;

- 1, residenti nel comune di Forino;

- 3, residenti nel comune di Lauro;

- 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

- 4, residenti nel comune di Montefusco;

- 3, residenti nel comune di Montella ;

- 2, residenti nel comune di Montemarano;

- 14, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Moschiano;

- 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 2, residenti nel comune di Nusco;

- 4, residenti nel comune di Pago Vallo Lauro;

- 1, residente nel comune di Pietrastornina;

- 1, residenti nel comune di Quindici;

- 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 2, residente nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 5, residenti nel comune di Sant'Angelo all'Esca;

- 1, residente nel comune di Serino ;

- 2, residenti nel comune di Solofra;

- 2, residenti nel comune di Sperone;

1, residenti nel comune di Sturno;

- 1, residente nel comune di Taurano;

- 1, residenti nel comune di Torrioni;

- 1, residenti nel comune di Volturara Irpina.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei ca