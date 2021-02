Rsa, Petruzziello: "I nostri anziani ancora senza vaccino" Anche al Rubilli attese e polemiche

Ritardi imperdonabili, rinvii inammissibili rispetto ad un piano regionale che parla chiaro. Enzo Petruzziello vicepresidente della Casa di Riposo Rubilli non le manda certo a dire alla manager dell’asl Maria Morgante che non avrebbe rispettato il piano regionale, consentendo ai collaboratori degli studi di medici di vaccinarsi prima degli operatori e ospiti della Case di Riposo, in lista e in attesa come da da programma.

«L’Asl di Avellino non sta rispettando il piano vaccinale anticovid della Regione Campania». Non usa mezzi termini, Vincenzo Petruzziello, rimarcando: ritardi che pesano, e che ci tengono in attesa ormai da settimane. Senza contare che per tenere il covid fuori dalle nostre strutture abbiamo ridotto gli incontri e visite dei parenti, che si svolgono attraverso un vetro.Il cento per cento dei nostri ospiti e personale ha dato la piena adesione per essere sottoposti al vaccino, anche perrchè consentirebbe ai nostri anziani di poter riabbracciare i propri cari”.

Intanto, all’interno del Rubilli la situazione è tesa: «Sì, ci sono i familiari degli ospiti che giustamente ci tempestano di richieste. Abbiamo cercato di contattare l’Asl, ma non abbiamo ricevuto ancora riscontri. Quindi, in questo momento, non siamo a conoscenza di una data». Intanto fortunatamente sia il Rubilli sia il Roseto restano Covid-free sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria.