Draghi e Monteverde, presto la cittadinanza onoraria Il sindaco Ricciardi aspetta da tempo questa occasione

Mario Draghi riceverà la cittadinanza onoraria del Comune di Monteverde. Il ramo materno del neo premier incaricato infatti è originario del piccolo comune dell’Alta Irpinia, dove è stato più volte durante l’adolescenza, nella casa della famiglia Mancini, noti farmacisti del posto. Sono passati alcuni anni dall'ultima visita in forma privata di Mario Draghi in Irpinia.

Il primo cittadino di Monteverde Franco Ricciardi sta preparando da tempo la cittadinanza onoraria per il suo illustre concittadino, ed ora più che mai attende l'occasione propizia per conferirla personalmente per rafforzare il legame con l'Irpina. Dal Comune di Monteverde fanno sapere non appena sarà possibile, vista la fitta agenda di impegni del nuovo premier, il comune altirpino consegnerà ufficilamnete la cittadinanza onoraria a Mario Draghi.