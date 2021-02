Sinossi: un libro e.book sul Welfare sanitario Giovanni Savignano: "Perchè il Covid ha dato il colpo di grazia alla sanità?"

Sinossi: un libro e.book sul Welfare sanitario al tempo della crisi economica, del coronavirus e della tirannia del salutismo.

"Dopo l’esperienza degli ultimi trent’anni contrassegnati da crisi globali, di cui questa del Coronavirus è solo l’ultima in ordine di tempo - scrive Giovanni Savignano - bisognerà riflettere se sia giunto il momento in cui occorre ri- considerare la salute e l’accesso ai servizi primari una questione pubblica e non un disagio del singolo individuo.

Un sistema socio-sanitario ormai impoverito, che non riesce più ancora a garantire un servizio universale ai cittadini. In Italia il 74 % della spesa è a carico del settore pubblico, il restante pagato direttamente dai cittadini, con un 2% in mano alle assicurazioni private. La spesa sanitaria è entrata in una fase di recessione.

Il sistema sanitario italiano perde pezzi. E' possibile curarsi oggi in Italia dove il sistema deve conciliare austerità e diritto alla salute. Il dramma di un Paese sull’orlo di una crisi di nervi, destinato a vivere nel timore di non poter affrontare le malattie e l’invecchiamento a causa di un servizio socio-sanitario sempre più carente. Milioni di cittadini non riescono ad accedere facilmente a prestazioni diagnostiche e specialistiche e migliaia di famiglie si sono immiserite per far fronte a spese sanitarie inaspettate.

La possibilità che il sistema socio-assistenziale dichiari il proprio fallimento è largamente dimostrata dalle previsioni demografiche , finanziarie e dai prevedibili postumi dell’emergenza virale. Il welfare deve reinventare se stesso , sia per evitare di eclissarsi che per affrontare e risolvere le sfide che il futuro gli assegna."