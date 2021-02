Carnevale e clima estivo: quanta gente al Corso! Il Covid torna a circolare ed è alto il rischio assembramenti

Sono scene da “liberi tutti” quelle che si son viste oggi ad Avellino. Complici la giornata più che primaverile e il clima di Carnevale tantissime persone si sono riversate al Corso Vittorio Emanuele.

Se non fosse stato per le mascherine indossate, sembrava di vivere una giornata di qualche anno fa. Stesse scene ai Platani e ai Cappuccini. E' vero che siamo in zona gialla ma in un momento in cui il virus torna a circolare velocemente, è molto alto il rischio di creare assembramenti.

Controlli se ne son visti ma certo risulta anche difficile per le forze dell'ordine gestire un simile flusso di gente, peraltro tutti muniti di mascherina. Speriamo che scene del genere non inducano a nuove chiusure.

Per strada i pareri sono contrastanti. Per qualcuno si rischia una nuova zona rossa, per qualcun altro sembrava di essere piombati in un Ferragosto di qualche anno fa. Altri ancora hanno sottolineato come si possa comunque passeggiare in tanti, seppur ben distanziati e magari comprare qualcosa per far riprendere il commercio.

C'è voglia di svagarsi, è questo è comprensibile dopo settimane in preda a continui "cambi di colore" ma al tempo stesso non bisogna mai abbassare la guardia. Sullo sfondo il bollettino Asl di oggi ci restituisce altri 52 contagi su 855 tamponi analizzati.