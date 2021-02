Covid, al Moscati muore 57enne di Atripalda Due vittime in due giorni per la città del Sabato

È deceduto questa sera, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 57 anni di Atripalda. L’uomo era ricoverato dal 30 gennaio in terapia subintensiva e il 3 febbraio era stato trasferito in terapia intensiva. Presso il Presidio Ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: 2 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, nessun paziente (su 12 posti letto)in Medicina Covid e 15 pazienti in Area Covid, di cui 10 (su 16 posti letto) in Medicina e 5 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.