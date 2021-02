In presenza o in dad? La scuola divide gli avellinesi La riapertura ha provocato nuovi contagi e si pensa a un nuovo stop

In dieci giorni dalla riapertura delle scuole in Campania si contano già più di duemila contagi tra gli alunni, quasi 80 in Irpinia. Numeri che allarmano e che potrebbero spingere il governatore De Luca a una nuova chiusura dei plessi. Un tira e molla con continue retromarce e fughe in avanti e a pagare sono soprattutto i bambini, sempre più disorientati. Oggi per molti di loro qualche ora di svago nelle piazze delle nostre città complice la giornata primaverile e il clima di Carnevale ma tra i genitori il dibattito è aperto se continuare in presenza o tornare alla dad e, come sempre succede su scelte così delicate, sono divisi.