Covid, il contagio a scuola non si ferma: altri 4 positivi 2 casi ad Avellino e 2 a Solofra

In Irpinia Il virus continua a circolare nelle scuole: altri quattro alunni positivi. Sono 80, ormai, i contagiati nell'universo scolastico emersi negli ultimi 10 giorni. Un dato allarmante che potrebbe spingere il governatore a sospendere di nuovo le lezioni in presenza. Nel capoluogo gli ultimi due casi riguardano un allievo della media “Enrico Cocchia” e uno della quinta elementare dell’Istituto comprensivo “Perna-Alighieri”. In entrambi i casi, i dirigenti scolastici hanno provveduto alla sanificazione dei plessi. Due casi anche a Solofra. Il sindaco Festa ha confermato l’ordinanza che dispone la chiusura degli istituti superiori almeno per un'altra settimana. Oltre ad Avellino, chiuse fino al 13 anche le scuole di ogni ordine e grado di Montella e Domicella, mentre a Mugnano del Cardinale attività didattiche in presenza sospese al liceo scientifico. intanto al pronto soccorso del moscati tornano a crescere i ricoveri. E ieri si è registrata un altra vittima Ha perso la vita un 57enne. Era ricoverato dal 30 gennaio in Terapia Sub-Intensiva al Covid Hospital dell’azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino e il 3 febbraio era stato trasferito in Terapia Intensiva. Dolore che si somma a dolore nella città del Sabato già sotto choc dopo che il virus si era portato via il decano dei commercianti Sabino Trezza.