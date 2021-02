Covid Irpinia, aumentano i ricoveri. 15 contagi a Montoro Saturi i reparti covid del Frangipane di Ariano, in particolare Medicina e sub intensiva

Anche in provincia di Avellino la curva epidemiologica continua lentamente a salire: nlle ultime 24 ore su 765 tamponi analizzati sono risultate positive al Covid 19 altre 57 persone. Ma quello che preoccupa di più in queste ore è la progressiva occupazione dei posti letto, soprattutto in degenza ordinaria e sub intensiva. In particolare presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: ? 2 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 22 pazienti in Area Covid, di cui 12 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

Per quanto riguarda l'andamento dei contagi ancora una volta si registra il maggior numero di casi nella cittadina di Montoro, oggi sono 15 le persone risultate positive, molti dei quali contatti delle persone contagiate nei giorni precedenti. Per quanto riguarda il resto dei comuni irpini la situazione risulta pressoché stabile. Di seguito l'elenco diffuso dall'Asl relativo ai nuovi casi.

- 1, residente nel comune di Andretta;

- 3, residenti nel comune di Atripalda;

- 6, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Flumeri;

- 1, residente nel comune di Forino;

- 1, residente nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Grottolella;

- 1, residente nel comune di Lauro;

- 1, residente nel comune di Melito Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefalcione;

- 2, residenti nel comune di Montefredane;

- 4, residenti nel comune di Montella;

- 1, residente nel comune di Montemarano;

- 15, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Moschiano;

- 2, residenti nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

- 1, residente nel comune di Rotondi;

- 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 1, residente nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 1, residente nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

- 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 2, residenti nel comune di Serino;

- 4, residente nel comune di Solofra;

- 2, residenti nel comune di Vallata;

- 1, residente nel comune di Volturara Irpina.