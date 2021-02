Vaccini agli over 80: In Irpinia 13.114 i prenotati I dati della Regione, la campagna vaccinale

Sono 117mila 750 gli ultra 80enni che hanno aderito alla campagna vaccinale contro il Covid nella Regione Campania. I dati sono pubblicati sul portale messo a disposizione da Palazzo Santa Lucia. Dei 117mila 750 attualmente iscritti 68.860 sono donne, 48.891 sono uomini. Napoli è la provincia in cui si è registrato il maggior numero di adesioni: 52.839, così suddivise: Asl Napoli 1 Centro 21.901, Asl Napoli 2 Nord 11.781, Asl Napoli 3 Sud 19.157. In provincia di Salerno invece sono 27.223, in provincia di Caserta 16.494, in provincia di Avellino 13.114, in provincia di Benevento 8.081. Il comune che registra il maggior numero di over 80 registrati è Napoli con 21.278.

In Irpinia intanto questa mattina sono arrivate 3mila 510 dosi del vaccino Pfizer-BionTech. Riparte, dunque, la campagna anticovid ferma a causa dello stop ai rifornimenti da una ventina di giorni, ad eccezione di una parentesi di 500 somministrazioni, eseguite in 48 ore, la settimana scorsa, ma con vaccini Moderna). Da domani tocca agli operatori e agli ospiti della case di riposo per anziani di Avellino e provincia. Si tratta di circa 900 persone da vaccinare. Fino a questo momento, tra Asl e Azienda ospedaliera Moscati, sono state vaccinate 6mila 620 persone, alle quali sono state somministrate la prima e la seconda dose e quindi risultato ufficialmente immunizzate al coronavirus.