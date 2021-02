"Scuole? Restano aperte ma basta assembramenti il sabato sera" Festa: Dad confermata solo per le superiori ad Avellino. Vaccino per gli over 80? Si parte il 15

Le scuole dell'infanzia, elementari e medie restano aperte ad Avellino. Nessuna nuova ordinanza è stata predisposta dal sindaco nel capoluogo irpino, per le scuole primarie e per le secondarie di primo grado, in virtù dei numeri del contagio che non impongono nuovi provvedimenti. Confermata la proroga della didattica a distanza, fino al 15 febbraio, solo per le scuole superiori del capoluogo. Lo annuncia il sindaco Festa che conferma le sue direttive per le superiori, ma ricorda ai cittadini l'importanza di evitare lo sviluppo di cluster. Gianluca Festa nella consueta diretta facebook rimarca il rischio, concreto, ad Avellino di nuovi contagi a raffica, soprattutto in virtù dei corposi assembramenti avvenuti nel week end. "Le scene viste sabato sera non mi sono piaciute. Non posso tollerare più che ad Avellino i ragazzi escano e si ritrovino, nei consueti luoghi della movida, noncuranti del covid. Abbiamo superato brillantemente la prima ondata della pandemia in città . Siamo al rush decisivo per superare la pandemia ma non dobbiamo sciupare i sacrifici fatti, da tutti". Così il sindaco rimarca i rischi della diffusione del virus . Troppi assembramenti quelli visti e vissuti nel capoluogo tra sabato sera e domenica mattina. Scene su cui il primo cittadino invita tutti a riflettere. " Pensiamo ai morti, alle vittime del virus. Dal 15 febbraio partiranno al campo Coni i vaccini per gli over 80. Un passaggio cruciale per superare la pandemia. Ma quanto accaduto in città nel week end rischia di compromettere un traguardo necessario e vicino per la lotta al covid. Dobbiamo evitare cluster. Dobbiamo evitare pericoli per le nostre famiglie". Festa rimarca come attualmente in città, nonostante le quarantene scattate in alcune scuole, non sia ancora necessario procedere con le chiusure delle scuole. Ma assicura: come padre e come sindaco sono pronto ad emanare provvedimenti ad hoc qualora si palesasse un rischio concreto. Le cifre e situazioni del contagio ci consentono ancora di poter continuare su questa direttrice. Poi vedremo". Nel suo intervento il sindaco invita tutti a festeggiare le prossime ricorrenze da San Valentino a San Modestino, passando per il Carnevale seguendo il buonsenso. "Serve senso di responsabilità - spiega-. Mi rivolgo alle famiglie che possono portare i loro bimbi mascherati a spasso evitando di concentrarsi tutti per il Corso Vittorio Emanuele - precisa- . Si passeggi anche ma evitando di ritrovarsi tutti al Corso. Si può uscire mascherati passeggiando in altre strade e zone, vivendo così un momento gioioso ma in sicurezza".