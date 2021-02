Bar e ristoranti, niente Tosap fino al 30 aprile La Giunta ha prorogato lo sgravio

Per i tavolini all'esterno di bar e ristoranti il Comune di Avellino, su proposta degli assessori Nargi e Buondonno, ha deciso di venire incontro alle istanze della categoria e di prorogare fino al 30 aprile 2021 i termini per l’attuazione di quanto stabilito con la delibera di giunta comunale 89/2020 in merito all’esenzione dal pagamento di qualsivoglia imposta eventualmente dovuta per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche per le nuove occupazioni e per gli ampliamenti di quelle preesistenti, mediante l’utilizzo di dehors di tipo 1 e 2. Inoltre la Giunta ha deciso di confermare le prescrizioni tecniche per l’installazione di queste strutture e le procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni. Una boccata d'ossigeno per i commercianti messi a dura prova in questi mesi dalle restrizioni dovute alla pandemia