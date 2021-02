Vaccinazioni Over 80, sportello di assistenza a Cairano Si moltiplicano le iniziative nei Comuni per favorire l'adesione alla campagna di immunizzazione

Ieri, in Italia, ha preso il via la campagna vaccinale anti Covid-19 riservata agli over 80. In attesa che la somministrazione delle dosi inizi anche in Campania, in Irpinia si moltiplicano le iniziative finalizzate a favorire l'adesione delle popolazioni della provincia garantendo fondamentale assistenza agli anziani per l'espletamento delle procedure informatiche necessarie alla richiesta dell'immunizzazione. In tal senso, Teora è stato il Comune pilota. Anche Vallata e Volturara Irpina si è prontamente attivata, ma sono solo due degli esempio virtuosi al centro di un'autentica mobilitazione a cui partecipa anche il Comune di Cairano. Anche qui è attivo uno sportello per la registrazione sulla piattaforma della Regione Campania. Attraverso un avviso, il Comune in Provincia di Avellino ha chiarito le modalità per usufruire del servizio, chiarendo che, qualora il richiedente fosse impossibilitato a recarsi presso l'ufficio dedicato, collocato presso il Municipio, può delegare un famigliare o una persona di riferimento, muniti di documenti di riconoscimento. Sono necessari, ai fine della registrazione, la tessera sanitaria, il codice fiscale, un documento di riconoscimento, un cellulare da tenere con sé al momento della registrazione e, non di meno, una certificazione medica attestante eventuali patologie pregresse, i medicinali che si stanno assumendo e informazioni rispetto alla somministrazione del vaccino anti infulenzale. Oggi e venerdì, dalle 9 alle 12, sarà possibile recarsi allo sportello dedicato.