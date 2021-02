Scuole, chiusure a raffica. Genitori divisi: pronti i ricorsi I contagi, le decisioni dei sindaci. Oggi parola all'Unit di Crisi

Coronavirus, anche ad Andretta scuole chiuse. In Irpinia sempre più sindaci optano per le lezioni a distanza, aspettando la riunione decisiva di oggi, in programma alle ore 18, dell’Unità di Crisi regionale, che dovrà decidere il da farsi.

Nel centro altirpino sono aumentati i contagi e il sindaco, Michele Miele, ha disposto la chiusura temporanea di tutte le scuole anche per oggi. Ma le ordinanze aumentano ogni giorno. Ad Avellino, Marzano di Nola e Mugnano del Cardinale per tutta la settimana restano chiuse le scuole superiori.

Ad Avella sono state chiuse anche le scuole medie fino al 13 febbraio, stessa scelta quella adottata dal sindaco di Vallata, dove i cancelli restano chiusi per gli alunni dell’istituto comprensivo. A Montella e Lauro ogni scuola resterà chiusa, una scelta radicale per arginare il rischio di contagio.

Ma c’è anche il caso Atripalda dove il sindaco tiene chiuso l’Istituto comprensivo “Masi-De Amicis” fino a domani

Ieri, intanto, ad introdurre la riunione di oggi dell’unità di Crisi ci sono state le dichiarazioni in diretta Facebook dell’assessore regionale Lucia Fortini che sembrerebbe orientata per un linea della continuità, senza adottare nuovi provvedimenti. Ma i comitati dei genitori tornano a scontrarsi. Le famiglie sono divise sulla Dad e sono pronti nuovi ricorsi sul tema.

Intanto in Irpinia scendono a 31 i casi di Covid-19 su 730 tamponi analizzati. Scende al 4,3% il tasso di positività, che nelle 24 ore precedenti era schizzato al 7,45%. Conti alla mano il totale della seconda ondata, compresi guariti e decessi, è di 10.267 casi di covid in Irpinia. Le vittime irpine del Coronavirus sono 237 dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 179 dalla scorsa estate.