Bagnoli Irpino, oggi il rientro a scuola in presenza Intanto, due cittadini sono risultati positivi al Covid-19: erano già in isolamento domiciliare

Il Dipartimento di Prevenzione ha rilevato la positività al Coronavirus di due cittadini di Bagnoli Irpino, che erano già da giorni in isolamento domiciliare perché contatti stretti di soggetti positivi. Nel contempo, all'interno del bollettino dell'8 febbraio 2021, è certificata la guarigione di quattro persone. Sono attualmente 19 i positivi nel Comune in provincia di Avellino, a fronte di 45 guariti complessivi e 65 positivi totali dall'inizio della pandemia. Nove i soggetti attualmente in isolamento domiciliare. Attenzione massima e iniziative volte a un costante monitoraggio viaggiano di pari passo. Il programmato screening anti Coronavirus, tenutosi presso l'Istituto Comprensivo, in via Anna Frank, ha fatto registrare una partecipazione del 52,4 per cento tra alunni e personale docente e non. I test sono risultati tutti negativi. Ieri, è stata, dunque, effettuata alla sanificazione di tutti i locali scolastici (non solo in via Frank, ma anche in via Tuoro) e oggi ci sarà il rientro a scuola in presenza. “Si augura a tutti un buon lavoro, con l'auspicio della frequenza in presenza di tutti gli alunni.” si legge in una nota pubblicata sulla pagina facebook dell'amministazione comunale di Bagnoli Irpino.