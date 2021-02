Non si muore solo di covid. Cancro, visite gratis alla Lilt L'iniziativa ad Avellino

Non si muore solo di covid e la Lilt di Avellino, in occasione della giornata del Malato dedica una iniziativa speciale per la lotta al cancro, garantendo visite gratis a quanti ne faranno richiesta.

L’Associazione Provinciale LILT Avellino, in occasione della Giornata Mondiale del Malato 2021, vuole ricordare tutti gli ammalati di cancro, che lottano nelle corsie ospedaliere pubbliche e private, contro il male del secolo. Oggi la devastante pandemia da Covid 19 ha indotto gravi danni nel nostro Paese, richiedendo livelli di particolare attenzione per la Sanità e per il sistema socio-economico nazionale.

Tuttavia, il dilagare dell’infezione virale non può e non deve far dimenticare le tante persone, affette da altre patologie, come il cancro. A questi ammalati non è sempre garantito l’accesso alle cure in maniera equa e in tempi adeguati, in un momento così difficile e doloroso della loro esistenza. Questi pazienti necessitano di trattamenti idonei e soprattutto di un rapporto umano che, alleviando il peso della sofferenza, viene ad integrarsi nel concetto stesso della cura. Si può sperare che una terapia dia i risultati attesi se alla competenza si unisce la sensibilità, creando una condizione di fiducia e di rispetto reciproco e mettendo al centro la dignità del paziente oncologico.

In occasione della Giornata Mondiale del Malato, l’Associazione Provinciale LILT Avellino stringe un abbraccio ideale gli ammalati di cancro della nostra Provincia e dimostra la propria solidarietà, offrendo una visita oncologica gratuita a quanti ne faranno richiesta, telefonando al numero 082573550 oppure al 3666854190.