Scuole in Dad, Festa: De Luca ora demanda a noi le scelte Il sindaco: da tempo sono abituato ad assumere decisioni importanti

Resteranno aperte le scuole nel capoluogo irpino, eccetto le superiori già chiuse dal sindaco Gianluca Festa, in virtù dell’impennata di contagi da covid registrati nei comuni della provincia. Il Governatore Vincenzo De Luca affida ai sindaci e prefetti la scelta di adottare o meno, provvedimenti straordinari sulla scuola. Ma ad Avellino, come spiega Festa, non servono nuove ordinanze. Resta solo il caso dei licei ed istituti superiori, frequentate dai ragazzi, per il 70%, in arrivo dalla provincia. “Nei fatti il Governatore De Luca non ha riscontrato numeri e casi tali da imporre provvedimenti regionali - spiega Festa -. Nei fatti ha “passato la palla” ai noi amministratori locali.

Da tempo sono abituato con responsabilità ad assumere scelte e decisioni importando, rispettando un unico obiettivo, quello di salvaguardare la salute e interesse della mia comunità”.

Intanto nel capoluogo i numeri della diffusione del coronavirus si mantengono contenuti e Festa assicura: non serve la chiusura delle altre scuole di altro ordine e grado.

“Lo screening di campo Genova sta funzionando. Per quello che concerne gli assembramenti nei luoghi della movida, voglio appellarmi ancora una volta appellarmi al buonsenso dei cittadini e dei giovani. NO serviranno controlli straordinari e chiusure di strade e piazze. Sono fiducioso: i cittadini si comporteranno bene”.