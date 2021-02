Covid Irpinia, seconda vittima di 67 anni in poche ore L'uomo era di Montella. In terapia intensiva al Moscati risultano attualmente ricoverati sei pazie

Un'altra vittima del covid 19 in Irpinia, la seconda in meno di 24 ore. È deceduto poco fa, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente 67enne di Montella (Av). L’uomo era ricoverato dal 27 gennaio e il 7 febbraio era stato trasferito in terapia intensiva.

Soltanto poche ore prima la notizia della scomparsa di un altro uomo di 66 anni di Avellino dopo aver lottato più di due settimane in terapia intensiva. Attualmente al Covid Hospital dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 39 pazienti, 6 dei quali in terapia intensiva.