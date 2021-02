Gli studenti: "Petizione e screening per scuola in sicurezza" Accordo tra Uds e il sindaco per studiare il rientro in presenza

Covid e scuola, il sindaco Gianluca Festa non fa marcia indietro: resteranno chiuse le scuole superiori anche la prossima settimana, per evitare il rischio contagio da coronavirus tra i banchi. "Ci sono troppi studenti che arrivano in città dalla provincia - spiega -. Meglio non rischiare cluster e contagi". In una diretta social Festa conferma la sua volontà di tenere chiusi licei e istituti delle secondarie di secondo grado nel capoluogo.

Stamane intanto la protesta degli studenti davanti al Comune. Una delegazione dell'Uds ha poi incontrato il sindaco per trovare soluzioni utili e consentire una didattica in sicurezza, ma soprattutto per garantire il ritorno delle lezioni in classe.

“Il nostro sindaco deve agire. La scuola deve essere curata e non chiusa. Abbiamo perso un anno in dad. Ora basta -. spiega Anita Maglio responsabile comunicazioni Uds Avellino -. Faremo una petizione per raccogliere dati su quanti studenti siano realmente disposti a fare il tampone prima di tornare a scuola. Servirà questa raccolta di dati prima di poter riaprire le superiori. Ce lo ha chiesto il sindaco, così da poter avere un dato certo da cui partire per un rientro nelle aule, che possa essere sicuro e duraturo”.