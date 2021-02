Covid, aumentano i casi ad Atripalda e in Alta Irpinia 68 i casi di contagio emersi su 1145 tamponi nelle ultime 24 ore

Sono 1145 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Irpinia, di questi 68 sono risultati positivi al Covid 19. Sotto osservazione il comune di Atripalda che fa egistrare altri 8 casi di contagio, ma anche l'Alta Irpinia con Bisaccia, Nusco e Trevico. In uest'ultimo comune si registrano 6 casi.

Nel dettalio sono così suddivis:

- 1, residente nel comune di Aiello del Sabato;

- 1, residente nel comune di Aquilonia;

- 4, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 8, residenti nel comune di Atripalda;

- 2, residenti nel comune di Avella;

- 7, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino;

-3, residenti nel comune di Bisaccia;

- 1, residente nel comune di Bonito;

- 2, residenti nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Grottolella;

- 1, residente nel comune di Manocalzati;

- 1, residente nel comune di Montefredane;

- 1, residente nel comune di Montella;

- 3, residenti nel comune di Montoro;

- 3, residenti nel comune di Nusco;

- 1, residente nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

- 1, residente nel comune di Pago Vallo Lauro;

- 1, residente nel comune di Pietrastornina;

- 7, residenti nel comune di Prata P.U.;

- 1, residente nel comune di Quindici;

- 3, residenti nel comune di Serino;

- 1, residente nel comune di Torre Le Nocelle;

- 6, residenti nel comune di Trevico;

- 3, residenti nel comune di Vallesaccarda;

- 1, residente nel comune di Villanova del Battista;

- 3, residenti nel comune di Volturara Irpina.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 2 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 19 pazienti in Area Covid, di cui 11 (su 16 posti letto) in Medicina e 8( su 10 posti letto) in Sub Intensiva.