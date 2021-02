Neve e gelo, ancora allerta. Risveglio artico in Irpinia Crollo termico fino -13 gradi sul Partenio. Oggi ancora neve in città: allerta in Alta Irpinia

Gelo e neve, l'allerta continua in Irpinia. Avellino e comuni della provincia sono attualmente sferzate da raffiche di vento gelido, che hanno scatenato un ulteriore crollo termico. E quella appena trascorsa è stata una lunga notte di gelo e neve, soprattutto nei comuni in alta quota. A Montevergine temperature in picchiata durante la notte. "All’Osservatorio abbiamo rilevato una minima di -10.4 C - fanno sapere dall'Osservatorio -. In vetta, a quota 1515 m s.l.m, il termometro ha toccato i -13.9 C, con venti fino a 68 nodi".

Non sono mancate nevicate copiose ed abbondanti, specie sull’area del Partenio, sul Vallo di Lauro e sull’alta valle del Calore. Per oggi sono attese condizioni di variabilità, associate a temperature molto rigide.

Anche a Bagnoli sull'Altopiano del Laceno le temperature registrate sono arrivate ben sotto lo zero: -7° quelle attualmente attestate e riportate dalla pagina social del Laceno.

Le previsioni per domani

"Si prevedono condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili locali nevosi fenomeni di intensità debole o moderata, più probabili sulla Baronia e sull’Alta Irpinia). Le precipitazioni assumeranno maggiore consistenza a cavallo fra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera. Temperature: in ulteriore calo. E’ attesa una giornata di ghiaccio su tutta la provincia, fatta eccezione per il montorese ed il baianese. Le temperature minime raggiungeranno valori di -4/-5°C su tutte le località poste al di sopra dei 700 metri di altezza. Venti: nord-orientali, da moderati a forti, con raffiche di tempesta al mattino sulla fascia del Partenio e sul baianese". Queste le previsioni dell'osservatorio di Montevergine.

Intanto i sindaci in molti comuni sono pronti per prorogare le ordinanze di chiusura delle scuola, già emanate per sabato. La criticità metereologica impone l'adozione di misure straordinarie di contenimento del rischio.