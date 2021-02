Covid e contagi, sempre più giovani positivi in Irpinia Isolamenti fiduciari a raffica. Sempre più classi in isolamento

10467 sono i casi di covid in Irpinia dall’inizio di luglio, data di avvio della seconda ondata della pandemia, e il contagio non si arresta: altri 68 i nuovi casi comunicati ieri dall’Asl nelle ultime 24 ore. Ci sono anche giovanissimi tra i positivi degli ultimi giorni. Un trend in crescita che preoccupa gli esperti e che ha imposto lo stop alla didattica in presenza in altre tre classi tra le scuole irpine. Il tasso di positività è del 5,94%, mentre il giorno precedente era del 3,3%. Consultando l’ultimo bollettino preoccupano i casi di Atripalda: 8 nuov contagi, 7 ad Avellino, altri 7 casi a Prata Pricnipato Ultra. Ad Atripalda il sindaco Giuseppe Spagnuolo ha chiuso fino al 20 febbraio alcuni istituti scolastici. Niente lezioni in presenza al liceo scientifico “De Capra- riis”, dopo che il dirigente scolastico ha comunicato 2 positività tra gli allievi e l’isolamento fiduciario per 5 docenti e 13 studenti. Niente lezioni in presenza fino a sabato anche all’oc De Amicis-Masi. Ad Avellino è scattata la didattica a distanza per la classe quinta A della primaria di Borgo Ferrovia del comprensivo “San Tommaso-Tedesco”.