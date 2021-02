Covid, ancora due decessi al Moscati Si sono spenti un 67enne di Solofra e un 81enne del capoluogo

Dopo un paio di giorni di tregua, si torna a morire a causa del Covid in provincia di Avellino. Sono deceduti questa mattina, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera Moscati, due pazienti: un 67enne di Solofra e un 81enne di Avellino. Il paziente 67enne era ricoverato dal 4 febbraio e l’8 era stato trasferito in terapia intensiva. Il paziente 81enne era ricoverato dal 19 gennaio e il 31 era entrato in terapia subintensiva.