Festa firma l'ordinanza: domani scuole chiuse nel capoluogo Prevista ancora allerta meteo

Le condizioni metereologiche anche per la giornata di domani non lasciano presagire nulla di buono. La Protezione Civile segnala ancora allerta meteo in Campania con precipitazioni anche nevose nelle zone interne e allora anche nel capoluogo, come in diversi altri comuni della provincia, le scuole resteranno chiuse. In serata il sindaco Gianluca Festa ha firmato l'ordinanza n.203 con la quale dispone la chiusura delle scuole dell'infanzia, delle primarie e secondarie di 1°grado, pubbliche e paritarie, confermando l'efficacia dell'ordinanza 197 del 13 febbraio. Festa aveva già provveduto a tenere ancora chiuse anche le superiori. Decisione, questa, presa indipendentemente dal maltempo di questi giorni ma legata alle condizioni epidemiologiche che non permettono ancora il ritorno in classe delle superiori di 2° grado.