Marciapiedi ghiacciati e scivolosi: "Ritardi per il sale" I commercianti del Corso si lamentano: "Solo oggi si è visto qualcuno"

Dopo la neve il pericolo ora è il ghiaccio in Irpinia. Marciapedi di Avellino diventati piste di pattinaggio con l'asfalto scivoloso e commercianti del Corso Vittorio Emanuele inizialmente costretti ad arrangiarsi da soli con cartelli segnaletici.

Molti che sono rimasti aperti anche ieri nel giorno di san Valentino lamentano ritardi nello spargimento del sale.”Solo stamattina – dicono - si è visto qualcuno”.

Un weekend insomma reso ancor più complicato dall'emergenza neve come se non bastassero le restrizioni per il covid. “E' andata male, abbiamo lavorato pochissimo”.

Critico con l'amministrazione comunale il consigliere di opposizione Ettore Iacovacci. "Ho sollecitato un intervento ma i tecnici non sono stati rapidi".

E intanto nel capoluogo le scuole oggi sono rimaste chiuse. Nella tarda serata di ieri Festa ha firmato l'ordinanza per infanzia primarie e secondarie di 1° grado, mentre le superiori erano già in dad causa covid.

Ordinanze a raffica per sospendere le lezioni in presenza anche in diversi altri comuni: da Ariano a Grottaminarda da Montoro a Serino e Cervinara.