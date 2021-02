Tartufo venduto a 2mila euro, ma ne vale 300. Denunciato La truffa gourmet a Napoli: spacciato per nero di Norcia era di tipo avellinese meno pregiato

Tartufo irpino, spacciato per un tartufo nero pregiato proveniente da Norcia, era stato messo in vendita a 1990 euro al chilo in un supermercato di Napoli. In realtà si trattava di un tubero di una specie meno pregiata trovato sulle montagne avellinesi e del valore di 310 euro al chilo: la truffa è stata scoperta dai carabinieri forestali della stazione di Napoli nel corso di un controllo in un alimentari di Via Marina.

Il titolare del negozio è stato denunciato per frode in commercio. I militari hanno accertato che nel supermercato erano posti in vendita esemplari di «tartufo nero pregiato» con un prezzo al chilo di 1.990 euro ma acquisendo la documentazione di tracciabilità hanno scoperto che il tartufo esposto non corrispondeva a quello riportato in fattura e che non proveniva da Norcia ma da Avellino. Non solo. Anche la specie del tartufo, «tuber mesentericum» in luogo della «tuber melanosporum» denunciata, era diversa con un sovraccarico del prezzo rispetto al suo effettivo valore di ben 1700 euro: il prezzo all'origine era infatti 310 euro al chilo. Il tartufo è stato sequestrato.