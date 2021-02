"Complimenti alla mia comunità. Contagio sotto il 3%" Festa fa il punto su pandemia, vaccini e scuole

Il sindaco Gianluca Festa ha fatto il consueto punto sulla pandemia nella consueta diretta facebook del lunedì sera. “Ho fatto i complimenti a tutta la comunità perché abbiamo affrontato una pandemia a mani nude. Da queste parti ci sono molti campioni della critica ma noi, anche se abbiamo affrontato un nemico invisibile, siamo stati eccellenti. I dati provenienti dalla piattaforma “Sinfonia” parlano di una percentuale inferiore al 3%. Poi ha toccato gli argomenti vaccini e scuole. “La mia speranza è che questa settimana, presso il Campo Coni, si possa partire con i vaccini per gli anziani. Non dobbiamo arrenderci proprio ora. Abbiamo fatto grandissimi sacrifici. Per quanto riguarda la questione scuole è evidente che non siamo ancora pronti. Per questo proseguiremo, per ora, la strada della chiusura delle scuole superiori. Non farò fare da cavia ai nostri piccoli concittadini. Rispetto ai numeri di casi totali non ci sono le condizioni per chiudere le scuole fino alle medie. Comprendo le preoccupazioni dei genitori ma, dal punto di vista sanitario non occorre chiudere le scuole. Discorso molto diverso, invece, per quanto riguarda le scuole superiori, che rimarranno chiuse fino a quanto non avrò la certezza che non ci saranno rischi”.“