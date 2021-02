Procura, Airoma: lotta a tutti i criminali. Sarà la priorità Le prime parole del Procuratore Capo: La nuova sfida? Il Processo penale telematico

Il Tribunale di Avellino ha un nuovo Procuratore della Repubblica da questa mattina. Domenico Airoma è il nuovo numero uno della Procura irpina. E' arrivato poco prima delle nove a Palazzo di Giustizia, per la cerimonia di "anticipato possesso" dell'incarico, che si è tenuta alle 9,30 nell’aula di Corte di Assise, dopo l'ok del Ministero di Grazia e Giustizia.

Per Airoma si tratta di un ritorno in provincia di Avellino, dove in passato ha ricoperto il ruolo di pretore. "I nostri nemici saranno tutti i criminali, a prescindere dal colore del colletto che indossano - queste le sue prime parole da procuratore Capo ad Avellino -. Serve spirito di collaborazione e la vera sfida ora sarà il processo penale telematico e dedico il mio incarico a Rosario Livatino".

Il 2019 con l’inchiesta avviata dalla Dda sulle infiltrazioni dei clan sia nelle pubbliche amministrazioni che nella gestione delle aste giudiziarie, si sono aperti scenari del tutto nuovi per la provincia di Avellino, che hanno svelato un intricato sistema di rapporti tra crimine organizzato e pubblica amministrazione. Nel 2020 c’e` stata la chiusura della prima tranche dell’inchiesta Partenio 2.0 dove sono stati approfonditi i filoni dei rapporti con la politica e con il mondo economico.

Sullo sfondo anche l'indagine sull’amministrazione comunale di Pratola Serra. Altro processo di rilievo e` quello riguardante il centro Onlus «Noi con loro» per l’interesse suscitato in citta`. Il tutto senza dimenticare, sullo sfondo, gli appelli riguardanti il processo sulla strage del bus sul viadotto di Acqualonga, in cui vennero coinvolti i vertici di societa` Autostrade. Sono alcuni dei faldoni che Airoma trova sulla sua scrivania e che dovrà affrontare nei prossimi mesi.

Airoma prende il posto di Rosario Cantelmo, in pensione da alcuni mesi. A guidare la Procura del capoluogo irpino in questo periodo, il procuratore facente funzioni Vincenzo D’Onofrio. Il 25 gennaio scorso un primo contatto informale con colleghi e collaboratori. Da oggi l’avvio dell’attività del suo ufficio. Il 20 gennaio il plenum del Consiglio superiore della magistratura aveva deliberato la sua nomina all’unanimità. Airoma, magistrato di VII valutazione di professionalità, era Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord.