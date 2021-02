Covid. Muore 66enne al Moscati di Avellino L'uomo di Ospedaletto d'Alpinolo era ricoverato dal 7 febbraio

È deceduto questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 66 anni di Ospedaletto d’Alpinolo (Av). L’uomo era ricoverato dal 7 febbraio e il 13 era stato trasferito in terapia intensiva. Nella terapia intensiva del Covid Hospital risultano ricoverati 6 pazienti mentre si allunga l'elenco delle vittime del virus.

Il bilancio complessivo della seconda ondata della pandemia, compresi guariti e vittime (sono 244 i decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, mentre se ne contano 185 dalla scorsa estate), riporta 10.513 casi in Irpinia.

Al presidio ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino ci sono 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva e 19 in Area Covid, di cui 11 (su 16 posti letto) in Medicina e 8 (su 10 posti letto) in Sub-Intensiva.