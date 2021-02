Ancora niente vaccini. Festa: "L'Asl ci ha chiesto solo soldi" Sopralluogo del sindaco a Campo Coni che polemizza con la Morgante

In Irpinia partono i vaccini ma non nel capoluogo dove si consuma un altro scontro tra Asl e Comune. Stamattina sopralluogo di Festa con gli assessori Giacobbe e Genovese al Campo Coni, location della campagna vaccinale.

“L'Asl finora ci ha chiesto solo soldi, ma noi non ci siamo tirati indietro e abbiamo speso 70mila euro per allestire questo centro che sarà un modello. L'Asl ci deve ancora far sapere se i vaccini sono pronti. Per quel che riguarda la location è la più ideale ma abbiamo anche organizzato 6 box più 2 per l'osservazione, con pareti in cartongesso, distanziamento, sanificazione. Mi auguro che i vaccini arrivino presto, per ora non ne abbiamo traccia. Ci hanno chiesto anche gli attaccapanni. Insomma, lavatura, stiratura e imbiancatura per citare Totò. Ma dei vaccini nemmeno l’ombra".

"Noi entro il fine settimana saremo pronti. Dall'Asl - conclude il primo cittadino - sto aspettando ancora lo screening per il personale scolastico e un semplice sopralluogo per poter aprire finalmente il Centro Autismo.