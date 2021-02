Marzano, sospese attività in presenza fino al 27 febbraio Il sindaco Addeo ha raccomandato di mantenere il massimo livello educativo di didattica a distanza

Sono state sospese fino al 27 febbraio le attività scolastiche nel territorio del Comune di Marzano di Nola. Nella giornata di ieri, il primo cittadino, Francesco Addeo, ha disposto da oggi "18/2/2021 e fino a tutto il 27/2/2021, salvo proroghe legate all’andamento epidemiologico, la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Si rimette ai Dirigenti scolastici la facoltà di consentire in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte dell’Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto ed in ogni caso garantendo il collegamento on-line con gli alunni delle classi che sono in didattica a distanza". Ecco quanto definito con l'ordinanza sindacale numero 7, in cui si raccomanda "ai Dirigenti Scolastici di mantenere il massimo livello educativo di didattica a distanza" e si informa "che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni".

Foto: pagina ufficiale Facebook Comune di Marzano di Nola