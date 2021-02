Covid alla Mensa dei Poveri."Siamo un pronto soccorso sociale" Don VItaliano: l'emergenza povertà avanza in città. Sempre più bisognosi a mensa

Covid, 82 nuovi casi in Irpinia su 1.304 tamponi analizzati, con impennata record a Montoro che arriva 160 casi, di cui 24 nelle ultime ore, dove si valuta l’istituzione di zone rosse nelle frazioni interessate dai focolai.

E’ in corso la riunione della commissione sanità in emergenza convocata ad horas.

Intanto il Covid-19 ha fatto capolino alla mensa dei poveri “Monsignor Antonio Forte” di Avellino. A rimanere contagiato è stato un cittadino senegalese di 48 anni, che è stato trasferito al Covid Residence di Montella, presso il santuario di San Francesco a Folloni lo scorso venerdì.

“Le sue condizioni sono buone - spiega don Vitaliano Della Sala, vicedirettore della Caritas Diocesana di Avellino -. Ma è stata ovviamente, in via cautelativa predisposta la quarantena per gli altri 12 ospiti della struttura avellinese gestita dalla Caritas Diocesana e 3 volontari”.

Ma la macchina dell’assistenza ai bisognosi non si ferma.

“Questo un aspetto commovente della questione sociale che si apre tra le pieghe della Pandemia. I pasti saranno offerti dal centro Koinon di Mercogliano al primo piano, mentre la zona della mensa e quella del dormitorio restano isolate. Un particolare non da poco che conferma la straordinaria voglia di dare una mano, aiutare ed essere solidale di tanti cittadini”.

E così il centro di Rione Valle continua ad essere “Pronto Soccorso Sociale” come spiega Don Vitaliano.

“E’ davvero un periodo di crisi profonda, non solo economica, ma soprattutto sociale - spiega -. Sono sempre più le persone che vengono da noi per chiedere assistenza. Se parametriamo i numeri il quadro è impietoso: se lo scorso anno assistevamo con la consegna dei pacchi circa 300 famiglie negli stessi mesi del nuovo anno le famiglie assistite sono 450. Numeri che confermano l’avanzare delle sacche di povertà nella nostra provincia”.