Positiva al covid è colta da aneurisma: salvata al Moscati Ad Avellino è fuori pericolo la 49enne di Montefalcione

Una storia a lieto fine quella che arriva dall'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avllino. Questa mattina, ha lasciato la terapia intensiva del Covid Hospital una paziente di 49 anni di Montefalcione (Av). La donna, positiva al Coronavirus al momento del ricovero e sottoposta a trattamento chirurgico in urgenza per la rottura di un aneurisma, è risultata successivamente negativa a due tamponi molecolari naso-faringei e stamane è stata trasferita nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione non Covid. Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 39 pazienti, 4 dei quali in terapia intensiva.