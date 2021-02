Vaccini over 80, tutto pronto al campo Coni, si parte il 24 Attivo da mercoledì

La città di Avellino aspetta ancora la partenza per il piano vaccini over 80. Questa mattina il sindaco Gianluca Festa ha aperto le porte della tendostruttura del Campo Coni che ospiterà la sede Asl per la somministrazione dei vaccini anti covid. Tutto pronto, ha detto il sindaco, ma ancora oggi non si conosce la data ufficiale per l’avvio delle vaccinazioni. Si attende comunicazione da parte dell'Asl. "Una struttura modello, con sei box più due per l'osservazione. Abbiamo montato anche le luci d'emergenza per permettere di lavorare fino a tarda sera. Insomma noi siamo pronti e orgogliosi del nostro lavoro".

Mentre i Centri Vaccinali di Sant’Angelo dei Lombardi, Lioni, Montella, Bisaccia e del P.O. di Ariano Irpino stanno completando la vaccinazione degli ultraottantenni appartenenti alle AFT 3, AFT 4 e AFT 7, l’Asl di Avellino ha completato le procedure per l'attivazione, a partire da lunedì 22 febbraio 2021, dei Centri Vaccinali di Cervinara, Altavilla Irpina, Montemarano e Solofra. Dal 24 febbraio sarà attivo anche il Centro Vaccinale di Avellino.

L'ordine di convocazione per i comuni afferenti i Centri Vaccinali, che hanno completato l'allestimento e che saranno attivi da lunedì 22 febbraio, è stabilito tramite sorteggio, secondo il seguente schema:

CENTRO VACCINALE DI CERVINARA

Palacaudium Via San Cosma

Roccabascerana

San Martino Valle Caudina

Rotondi

Cervinara

CENTRO VACCINALE DI ALTAVILLA IRPINA

Teatro comunale “Alfredo Sardone” Piazza Santa Barbara

Chianche

Montefredane

Prata P.U.

Pietrastornina

Pratola Serra

Torrioni

Petruro Irpino

Capriglia Irpina

Tufo

Altavilla Irpina

Grottolella

CENTRO VACCINALE DI SOLOFRA

Centro Sociale Via Melito

Solofra

Santo Stefano del Sole

San Michele di Serino

Santa Lucia di Serino

Serino

CENTRO VACCINALE DI MONTEMARANO

Struttura Contrada Boiardo

Castelvetere sul Calore

Volturara Irpina

Montemarano

Chiusano di San Domenico



I cittadini prenotati verranno contattati tramite servizio Recall e sms di conferma, che indica la data, l'ora e il centro Vaccinale di riferimento. Attualmente hanno aderito alla Campagna Vaccinale:

- 714 ultraottantenni per i Comuni afferenti il centro Vaccinale di Cervinara;

- 870 ultraottantenni per i Comuni afferenti il centro vaccinale di Altavilla Irpina;

- 901 ultraottantenni per i Comuni afferenti il centro Vaccinale di Solofra;

- 648 ultraottantenni per i Comuni afferenti il centro Vaccinale di Montemarano.

Per quanto concerne il comune capoluogo, l'Asl di Avellino sta completando le procedure per l'attivazione del Centro Vaccinale di Avellino (sede Tendostruttura Campo Coni) che sarà operativo da mercoledì 24 febbraio 2021, per la vaccinazione di 2.965 ultraottantenni, prenotati tramite la Piattaforma regionale.

CENTRO VACCINALE DI AVELLINO

Tendostruttura Campo Coni Via Tagliamento ad Avellino

Intanto l'Azienda Sanitaria Locale sta completando la vaccinazione degli ultraottantenni dei comuni afferenti i Centri Vaccinali già attivati. Il Centro Vaccinale del P.O. di Ariano Irpino completerà oggi la vaccinazione per i comuni afferenti l' AFT11 (Savignano Irpino, Casalbore, Melito Irpino, Montaguto, Montecalvo, Ariano Irpino, Greci).

Lunedì presso il Centro Vaccinale di Sant'Angelo dei Lombardi verranno completate le vaccinazioni degli ultraottantenni dei comuni di: Castelfranci, Guardia Lombardi, Torella dei Lombardi, Sant'Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice ,Villamaina, Morra de Sanctis.

Martedì completeranno le vaccinazioni i Centri Vaccinali di Lioni (Sant'Andrea di Conza, Senerchia, Teora, Conza della Campania, Caposele ,Calabritto ,Lioni), Bisaccia (Calitri, Monteverde, Andretta, Cairano, Aquilonia, Bisaccia ,Lacedonia) e Montella (Nusco, Bagnoli Irpino ,Cassano Irpino, Montella).

Si ricorda che è ancora possibile, per la fascia d'età over 80, aderire alla Campagna Vaccinale attraverso la Piattaforma Regionale. I cittadini, aventi diritto, che non si fossero ancora prenotati, possono aderire alla vaccinazione presso il Centro Vaccinale di riferimento. Gli utenti che si prenoteranno oltre la data di sospensione delle vaccinazioni nel Centro Vaccinale di riferimento, verranno successivamente convocati per la somministrazione del vaccino, secondo il calendario di programmazione della Campagna Vaccinale.

“Entro martedì completeremo la vaccinazione dei cittadini ultraottantenni prenotati delle AFT3, AFT4 e AFT11 nei Centri attivati dall'Asl – afferma il Direttore Generale, Maria Morgante – Da lunedì saranno attivi i Centri di Cervinara, Altavilla, Solofra e Montemarano, da mercoledì cominceremo anche con le vaccinazioni nel capoluogo. In queste ore tutti i comuni stanno lavorando senza sosta per completare le sedi vaccinali. Compatibilmente con la consegna di nuovi vaccini, nonché il completamento delle altre sedi vaccinali, e la trasmissione dei relativi verbali da parte della CTM, completeremo la vaccinazione per tutta la fascia di età degli ultraottantenni. Ringrazio tutti i sindaci che fino ad oggi hanno lavorato bene, a testa bassa, per allestire i Centri vaccinali sul territorio, con l'obiettivo di offrire il servizio migliore possibile alle proprie comunità. Con questo spirito comune abbiamo messo in piedi un sistema capillare in tutta la provincia, al fine di limitare al minimo i disagi e gli spostamenti. Ringrazio, inoltre, quanti tra operatori e volontari stanno lavorando, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, affinché la campagna vaccinale proceda speditamente a beneficio dei nostri cittadini”.

Si comunica, infine, che da lunedì partiranno presso il centro vaccinale del P.O. di Ariano Irpino anche le vaccinazioni di docenti e personale scolastico, nell'ambito del programma regionale Scuola Sicura, per un totale di 3.636 prenotati.