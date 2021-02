Addio zona gialla, Avellino "arancione" baciata dal sole In risalita i contagi. Nel capoluogo le vaccinazioni partiranno mercoledì

Ieri si è vissuto l'ultimo sabato in zona gialla con i soliti assembramenti nella zone dell'aperitivo. Da oggi per pub, bar e pizzerie dalle 5 alle 22 possibile solo asporto e delivery.

Intanto le vaccinazioni nel capoluogo inizieranno con 9 giorni di ritardo la tendostruttura del campo Coni sarà operativa solo da mercoledi domani la campagna partirà a Solofra, Cervinara Montemarano e Altavilla.

E i contagi salgono ancora: sono 86 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 1.141 casi ieri all'Ospedale Moscati è morto un 89enne di Domicella.

Complice il bel sole che ha baciato il capoluogo stamattina gli avellinesi non hanno rinunciato alla consueta passeggiata domenicale lungo il corso Vittorio Emanuele e in piazza Libertà. Non sono mancati i controlli delle forze dell'ordine per scongiurare assembramenti all'esterno dei bar durante il rito del caffè.

Da tutti però l'invito a un maggior senso di responsabilità affinchè la situazione epidemiologica non peggiori ulteriormente e porti a più pesanti restrizioni.