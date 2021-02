Covid, superiori ancora in Dad fino al 27 febbraio Festa ha firmato l'ordinanza n.249

Un provvedimento prevedibile soprattutto dopo che la Campania è tornata in zona arancione e si è registrato l'aumento dei contagi su scala provinciale e regionale, anche in ambito scolastico. Il Sindaco ha deciso di prorogare l’ordinanza per la Dad delle scuole superiori fino al 27 febbraio. Il primo cittadino ha firmato l'ordinanza n. 249 con cui dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza delle Scuole Secondarie di 2° Grado Pubbliche e Paritarie di Avellino dal 22 febbraio 2021 al giorno 27 febbraio 2021 (compreso);