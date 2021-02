Covid Irpinia, 50 nuovi positivi. Una vittima al Frangipane Non ce l'ha fatta un 81enne di Pagani

L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 940 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 50 persone:

- 1, residente nel comune di Altavilla Irpina;

- 1, residente nel comune di Ariano Irpino;

- 3, residenti nel comune di Atripalda;

- 2, residenti nel comune di Avella;

- 10, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Capriglia Irpina;

- 2, residenti nel comune di Cesinali;

-1, residente nel comune di Contrada;

- 7, residenti nel comune di Forino;

- 1, residente nel comune di Gesualdo;

- 1, residente nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Lioni;

- 1, residente nel comune di Mercogliano;

- 4, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefusco;

-1, residente nel comune di Montemiletto;

- 4, residenti nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

- 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 1, residente nel comune di Serino;

- 1, residente nel comune di Sirignano;

- 2, residenti nel comune di Solofra;

- 2, residenti nel comune di Sperone;

- 1, residente nel comune di Villamaina.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. Nella giornata di ieri, presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino è deceduto un 81enne di Pagani ricoverato in Terapia Intensiva. Ad oggi risultano ricoverati: nessun paziente in Terapia Intensiva; 18 pazienti in Area Covid, di cui 10 (su 16 posti letto) in Medicina e 8 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.