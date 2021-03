Tragedia sulla Variante. L'ultimo saluto a Giuseppe Stamane i funerali del 45enne morto sabato sera ad Avellino

Dolore, cordoglio, incredulità ad Avellino per la tragica morte di Giuseppe Pavarese. Questa mattina sono in programma i funerali del 45enne che, nella serata di sabato, si è lanciato nel vuoto dal viadotto della Variante nei pressi della rotonda di Torrette di Mercogliano.

Alle ore 10 di questa mattina si terranno le esequie nella chiesa di Rione Mazzini, popoloso rione nella periferia sud della città, dove Giuseppe viveva con la sua famiglia. Giuseppe lascia la moglie e i due figli piccoli. Sotto choc anche i colleghi dell'Iperfutura di Via Pescatori di Avellino, che sui social hanno voluto ricordarlo per quella sua naturale disponibilità e cortesia con le persone. Nulla lasciava presagire la tragedia che sabato sera si è consumata in pochi attimi. Sabato era stato un giorno trascorso come tanti. Il 45enne era andato al lavoro regolarmente, mostrandosi cordiale e solare, come sempre, con colleghi e clienti. Sabato sera la tragedia. Dopo quel volo di circa venti metri il 45enne è morto sul colpo.

Dopo le procedure di rito al Moscati, nel reparto di tanatologia, la salma e` stata poi liberata e riconsegnata alla famiglia per poter celebrare le esequie.

Intanto il social network diventa ancora una volta diario virtuale del lutto e cordoglio di una comunità. In tanti, con post e foto, ricordano un ragazzo perbene, amato e benvoluto da tutti, autentico lavoratore, sempre sorridente e pronto ad aiutare il prossimo.