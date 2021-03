Legge Endometriosi, Malzoni e Petracca a confronto con De Luca La normativa e il confronto con il referente internazionale sulla materia, il professore Malzoni

Ad un anno di distanza dall'approvazione delle legge sull'endometriosi, il consigliere regionale Maurizio Petracca e il professore Mario Malzoni hanno fatto il punto sull'attuazione della normativa con il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.

La prevenzione dell’endometriosi è, infatti, da dodici mesi legge in Campania. Si tratta di una norma fondamentale, che stabilisce precise misure a sostegno delle donne affette da endometriosi. Una conquista di civiltà per la Campania che si è dotata di uno strumento importante.

"Lo spunto è partito dal settembre 2017 quando, in seguito al congresso internazionale Endometriosis 2017, che si è svolto al Castel dell'Ovo di Napoli, si gettarono le basi per la definizione di un provvedimento di legge attesissimo in Campania - spiega il consigliere Maurizio Petracca -, quello che tutela le donne affette da endometriosi. Con il concorso di tutti gli attori coinvolti, nel febbraio dello scorso anno, la legge è stata approvata dal Consiglio Regionale della Campania.

Oggi, insieme al professor Mario Malzoni, referente nazionale ed internazionale sulla materia, apprezzatissimo per la qualità del lavoro espresso sul campo, abbiamo incontrato il presidente della Regione Campania.

E' tempo di verificare lo stato di attuazione della legge e di massimizzarne gli effetti positivi che sono contenuti nelle sue disposizioni - spiega Petracca -, immaginando di potenziare tutti i servizi e favorendo tutte le iniziative che possono essere di sostegno per le donne che sono affette da questa patologia che resta insidiosa ed invalidante.

Confronto, come immaginabile, più che costruttivo. Quando le istituzioni si confrontano con chi opera sul campo, con la società e le sue articolazioni, si compie sempre un passo in avanti verso la risoluzione di un problema".